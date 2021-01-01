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أول تعقيب من حماس على القصف الإسرائيلي في غزة

الجمعة 02 يوليو 2021 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعقيب من حماس على القصف الإسرائيلي في غزة



غزة / سما /

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، قصف الاحتلال لأحد مواقع المقاومة في قطاع غزة، ما هو إلا ردات فعل استعراضية لإسترضاء مستوطنيه والتغطية على أزماته المتصاعدة.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم "حماس" في تصريح صحفي له، إن هذا العدوان لن يغير من إصرار شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة المشوار النضالي وبكافة السبل وأدوات المقاومة لانتزاع حقوقه وإنهاء معاناته. وفق تعبيره.

وأضاف “إن مقاومة شعبنا هي من تمتلك زمام المبادرة، وإدارة الميدان وفق رؤية واضحة، تحدد مسار التعامل مع هذا العدو والضغط عليه وإجباره على احترام حقوق شعبنا، والتراجع عن سياساته وإجراءاته الظالمة”.

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