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عشرات الإصابات خلال قمع الإحتلال الإرباك الليلي في بيتا

الجمعة 02 يوليو 2021 05:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات خلال قمع الإحتلال الإرباك الليلي في بيتا



نابلس/سما/

أصيب عشرات المواطنين مساء الخميس، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين بفعاليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات في المنطقة الغربية من جبل صبيح بعد أن هاجمت قوات الاحتلال وحدة "الكاوتشوك" وأطلقت باتجاههم الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع 61 إصابة، منها 55 إصابة بالاختناق، و6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في بيتا.

ونظمت ما يعرف بـ"وحدة المشاعل" مسيرة حاشدة بمشاركة المئات من حملته، وطافت بها محيط جبل صبيح.

ووصلت عشرات الحافلات والسيارات ومئات المواطنين من مختلف محافظات الضفة إلى جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي التي تنظم بشكل يومي ضد جنود الاحتلال والمستوطنين في البؤرة الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

ونصبت قوات الاحتـلال الحواجز على مدخل بيتا، وفتشت المركبات الداخلة لمنع دخول المواطنين من خارج بيتا، وصادرت مفاتيح بعض الحافلات.

#بيتا #فعاليات الارباك الليلي #نابلس #الاستيطان #الضفة الغربية #وحدة المشاعل

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