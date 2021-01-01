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إلهام شاهين: جماعة "الإخوان المسلمين نظمت "مليونية" للخلاص مني

الجمعة 02 يوليو 2021 03:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إلهام شاهين: جماعة "الإخوان المسلمين نظمت "مليونية" للخلاص مني



القاهرة/سما/

أشارت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" قالت عنها إنها تنصرت، مؤكدة أنهم "أطلقوا عليها ذلك لأنها كانت ضد أفكارهم".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد" المصرية، قالت شاهين إن "جماعة الإخوان قامت بتنظيم مليونية خاصة لها باسم مليونية الخلاص من إلهام شاهين"، مشيرة إلى أن "الأمن اتصل بها وأكد لها ضرورة ترك منزلها".

وتابعت أن "الأمن سيطر على الوضع خلال تلك الفترة".

وأشارت إلى أن "جماعة الإخوان المسلمين قامت باستهدافها... عندما كنت ضيفة بإحدى البرامج في لبنان، قام المذيع بإخباري أن محمد مرسي أصبح رئيسا لمصر، فقلت له معندناش رئيس وهو مش رئيسي ولا أعترف به".

وأضافت: "كنت على يقين بأن الشعب المصري كان سيرفض تلك الجماعة ولن يتمكنوا من الإستمرار في الحكم".

وتابعت: "قناة "الحافظ" الإخوانية تم إغلاقها بعد أن هاجموني ورفعت دعوى ضدهم، وكان قضاء مصر العادل أصدر حكما تاريخيا بإغلاق القناة".

وأشارت إلى أن "الجماعة حاولت تقديم رشوة لها وتم عرض مبلغ مليون دولار عليها لتتنازل" عن الدعوى.

#الهام شاهين #الاخوان المسلمين #محمد مرسي #لبنان

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