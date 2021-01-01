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السعودية توقع اتفاقية تعاون مشترك بقيمة 60 مليون دولار لتلبية احتياجات اليمن من الغذاء

الجمعة 02 يوليو 2021 03:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية توقع اتفاقية تعاون مشترك بقيمة 60 مليون دولار لتلبية احتياجات اليمن من الغذاء



الرياض/سما/

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قيمته 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للفئات الأشد احتياجا في 15 محافظة يمنية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي توقيع اتفاقية التعاون لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لعام 2021 والمساعدة في التخفيف من عجز في التمويل لمنع حدوث مجاعة في اليمن.


ويهدف الاتفاق إلى تأمين 68545 طنا من المواد الغذائية لأكثر من 4.9 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن، ويستمر لـ 6 أشهر.
ونقلت الوكالة عن عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز سلمان للإغاثة، قوله إن "الاتفاقية ستسهم في توفير الأمن الغذائي لأكبر عدد ممكن من الأسر والأفراد الأشد احتياجا في مختلف المحافظات اليمنية".

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بالدعم السعودي "لحفظ حياة الملايين من المحتاجين في اليمن".

ويشهد اليمن للعام السابع توالياً معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث إن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان، أي 24.1 مليون إنسان، بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.

#السعودية #اليمن #الاحتياجات الغذائية #الامم المتحدة #مجاعة اليمن

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