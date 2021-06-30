  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

العثور على معدن نادر جدا قرب البحر الميت لسبب مجهول!

الجمعة 02 يوليو 2021 03:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على معدن نادر جدا قرب البحر الميت لسبب مجهول!



وكالات

اكتشف باحثون معدنا نادرا جدا (عُثر عليه سابقا فقط في النيازك خارج كوكب الأرض) في صخور كوكبنا لأول مرة، وهو موجود في تكوين رسوبي ليس بعيدا عن شواطئ البحر الميت.

ولم يكن "ألابوغدانيت"، وهو معدن من الفوسفيد، معروفا للعلم حتى قبل عقدين فقط، بعد أن عُثر على أجزاء من نيزك حديدي صغير من نهر Bolshoi Dolguchan في شرق ياقوتيا، روسيا.

وكشفت عينة من الشظايا لاحقا عن وجود بنية معدنية جديدة تحدث عندما تنتشر طبقات رقيقة من البلورات في جميع أنحاء خليط النيزك البليسيت.

وفي وقت لاحق، عُثر على "ألابوغدانيت" في النيازك الأخرى أيضا، ما يشير إلى أن المعدن النادر قد لا يكون حصريا تماما كما كان يعتقد.


ومع ذلك، يبدو الآن أن "ألابوغدانيت" له أيضا أصول أرضية لم نكن نعرفها أبدا.

وفي دراسة جديدة، أبلغ العلماء عن اكتشاف "ألابوغدانيت" في صحراء النقب، الواقعة إلى الجنوب الغربي من البحر الميت.


ويشرح فريق من الباحثين بقيادة عالم البلورات سيرغي بريتفين، من جامعة سان بطرسبرغ في روسيا: "إن اكتشاف متعدد الأشكال عالي الضغط لـ (Fe,Ni)2P، "ألابوغدانيت"، في صخور بيروميتورفيك السطحية لتشكيل Hatrurim المحيط بحوض البحر الميت، هو أول حدث أرضي لمعدن عُثر عليه فقط في النيازك الحديدية".

ويقول الباحثون إنه على الرغم من أن "ألابوغدانيت" في البحر الميت قد لا يأتي من الفضاء الخارجي، إلا أنه ما يزال من الممكن - ربما - أنه ولد من نوع من الأحداث خارج كوكب الأرض.

ويشير تحليل عينة Hatrurim، إلى أن هذا "ألابوغدانيت" الأرضي يتشكل فقط تحت ضغط مرتفع للغاية: أكثر من 25 غيغا باسكال.

ويقول بريتفين: "يمكن الوصول إلى مثل هذه الضغوط العالية على الأرض أثناء الاصطدامات الكارثية مع مصادم نيزك كبير، أو في ظروف عباءة الأرض، على عمق يزيد عن 500 كيلومتر".

ومع ذلك، نظرا لعدم وجود دليل على اصطدام نيزكي كبير في المنطقة - ولا أي علامات على أن الصخور في المنطقة المرقطة لها روابط عميقة بغطاء الأرض - فليس من الواضح تماما كيف ظهر "ألابوغدانيت" الأرضي.

وخلص الفريق إلى أنه حتى نتمكن من العثور على مصدر آخر لهذا المعدن غير العادي على الأرض، فمن الصعب قول المزيد.

ويوضح الباحثون "لذلك، فإن أصل "ألابوغدانيت" الأرضي في صخور المنطقة المرقطة ما يزال دون حل، ويضيف إلى عدد الألغاز المعدنية لهذا المركب المتحول غير العادي".

وأُبلغ عن النتائج في American Mineralogist.

المصدر: ساينس ألرت

#معادن #النيازك #البحر الميت #كوكب الارض #اكتشافات #بحوث ودراسات #العلوم والتكنولوجيا

الأكثر قراءة اليوم

واللا : إجتماع للكابينت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التنازل لحماس

موقع عبري: مصر ستمارس ضغوطا على حماس لنيل رضا بايدن ولهذا تم ادخال "عمر نظمي" للمحادثات ..

يديعوت تكشف سبب اطلاق البالونات الحارقة من غزة: هذا ما تصر عليه اسرائيل!

"مفاوضات بين الغرف".. ماذا جرى في جولة المحادثات الأخيرة بين حماس وإسرائيل حول صفقة الأسرى؟

بينيت يهدد: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع إذا اقتضت الضرورة.. وكوخافي: هكذا سنتصرف بالمستقبل

صحيفة: "إسرائيل" تفشل جولة جديدة من محادثات صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول تطورات مفاوضات التهدئة وصفقة الأسرى

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف كواليس ما جرى في المباحثات الأخيرة حول صفقة الأسرى

قصف

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة..

مصادر: اعتقال 15 عسكريا من القوة التي شاركت باعتقال بنات وتحويلهم الى أريحا

القدس

صحيفة إسرائيلية: هكذا يصبح وجود الفلسطيني على أرضه “إحساناً واستثناء إنسانياً”

بينت

بينيت يهدد: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع إذا اقتضت الضرورة.. وكوخافي: هكذا سنتصرف بالمستقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية