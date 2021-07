العثور على معدن نادر جدا قرب البحر الميت لسبب مجهول!

اكتشف باحثون معدنا نادرا جدا (عُثر عليه سابقا فقط في النيازك خارج كوكب الأرض) في صخور كوكبنا لأول مرة، وهو موجود في تكوين رسوبي ليس بعيدا عن شواطئ البحر الميت.

ولم يكن "ألابوغدانيت"، وهو معدن من الفوسفيد، معروفا للعلم حتى قبل عقدين فقط، بعد أن عُثر على أجزاء من نيزك حديدي صغير من نهر Bolshoi Dolguchan في شرق ياقوتيا، روسيا.

وكشفت عينة من الشظايا لاحقا عن وجود بنية معدنية جديدة تحدث عندما تنتشر طبقات رقيقة من البلورات في جميع أنحاء خليط النيزك البليسيت.

وفي وقت لاحق، عُثر على "ألابوغدانيت" في النيازك الأخرى أيضا، ما يشير إلى أن المعدن النادر قد لا يكون حصريا تماما كما كان يعتقد.

