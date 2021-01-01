  1. الرئيسية
  2. الصحة

خبيرة تغذية تحدد فائدة الفواكه والخضروات والثمار استنادا إلى لونها

الجمعة 02 يوليو 2021 03:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبيرة تغذية تحدد فائدة الفواكه والخضروات والثمار استنادا إلى لونها



وكالات

كشفت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، كيفية تحديد فائدة الفواكه والخضروات والثمار استنادا إلى لونها.

وتشير الخبيرة، إلى أن اللون ينتج من الصبغات، التي معظمها تنسب إلى مضادات الأكسدة.


وتقول، "خصائصها الوقائية معروفة ضد أمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان، واعتام عدسة العين. وهي ضرورية لنمو وتطور الأطفال. ومن خلال حماية خلايا الجسم، تعمل هذه المواد، على إبطاء عملية شيخوخته، ما يساعد على زيادة متوسط ​​العمر المتوقع وتحسين المناعة ".

وتؤكد فوس، على أن اللون البنفسجي (الأنثوسيانين)، مسؤول عن تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان المعدة. كما يساعد الجسم على تنظيم ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الدم.

وأن الفواكه والخضار والثمار ذات اللون الأحمر، تحتوي على الليكوبين، الذي يساعد على الوقاية من أمراض القلب والسرطان. وذات اللون البرتقالي والأصفر، تساعد على تعزيز منظومة المناعة، وتحسين حدة البصر.

وأما مادة الأليسين، التي تعطي صبغة بنية أو بيضاء للفواكه والخضروات والثمار، فتساعد على تحسين الذاكرة ولها خصائص مضادة للبكتيريا، وتخفض من خطر أمراض الأوعية الدموية. واللون الأخضر "الكلوروفيل" يحسن تنفس الخلايا ويخفض خطر الإصابة بالسرطان.
وتنصح فوس بتناول ما لا يقل عن 400 غرام من الخضار، و200 غرام من الفواكه والثمار في اليوم.

#الفواكه #الخضراوات #الثمار #اللون #التغذية #الصحة #الصحة العامة

الأكثر قراءة اليوم

واللا : إجتماع للكابينت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التنازل لحماس

موقع عبري: مصر ستمارس ضغوطا على حماس لنيل رضا بايدن ولهذا تم ادخال "عمر نظمي" للمحادثات ..

يديعوت تكشف سبب اطلاق البالونات الحارقة من غزة: هذا ما تصر عليه اسرائيل!

"مفاوضات بين الغرف".. ماذا جرى في جولة المحادثات الأخيرة بين حماس وإسرائيل حول صفقة الأسرى؟

بينيت يهدد: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع إذا اقتضت الضرورة.. وكوخافي: هكذا سنتصرف بالمستقبل

صحيفة: "إسرائيل" تفشل جولة جديدة من محادثات صفقة تبادل الأسرى

صحيفة تكشف تفاصيل جديدة حول تطورات مفاوضات التهدئة وصفقة الأسرى

الأخبار الرئيسية

صحيفة تكشف كواليس ما جرى في المباحثات الأخيرة حول صفقة الأسرى

قصف

الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة..

مصادر: اعتقال 15 عسكريا من القوة التي شاركت باعتقال بنات وتحويلهم الى أريحا

القدس

صحيفة إسرائيلية: هكذا يصبح وجود الفلسطيني على أرضه “إحساناً واستثناء إنسانياً”

بينت

بينيت يهدد: لن نتردد في تنفيذ اجتياح بري واسع إذا اقتضت الضرورة.. وكوخافي: هكذا سنتصرف بالمستقبل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية