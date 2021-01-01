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الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة..

الجمعة 02 يوليو 2021 01:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب مدينة غزة..



غزة /سما/

شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، غارات على أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع "بدر" التابع لكتائب القسام قرب محررة "نتساريم"، جنوب مدينة غزة، بصاروخ من طائرة استطلاع، أعقبه صاروخين من طائرة حربية.

ونوهت المصادر الى أن الغارة تسببت بأضرار بمبان في محيط الموقع المستهدف، دون تسجيل إصابات بين المواطنين. 

من جانبها قالت القناة "13" العبرية، أن الغارات على قطاع غزة، جاءت بعد اندلاع عدة حرائق في مستوطنات محيطة بالقطاع، بفعل إطلاق بالونات حارقة.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن  طائرات مقاتلة أغارت الليلة على موقع لتصنيع وتطوير الأسلحة تابع لحمـاس ردا على إطلاق بالونات حارقة، موضحا أن الجيش سيرد بقوة على أي هجمات أخرى من قطاع غزة.

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