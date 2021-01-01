مصادر: اعتقال 15 عسكريا من القوة التي شاركت باعتقال بنات وتحويلهم الى أريحا

رام الله / سما /

افادت مصادر اعلامية فلسطيينة، بان جهاز الاستخبارات العامة قام بتحويل 15 ضابطا وعنصرا في الاجهزة الامنية الى سجن أريحا للتحقيق معهم على خلفية مقتل المعارض السياسي نزار بنات.

وذكرت شبكة "وطن" المحلية عن مصادر لم تسمها، ان 15 عسكريا جرى تحويلهم لأريحا بناء على نتائج لجنة التحقيق بقرار من جهاز الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية، وقد جرى اتخاذ القرار بناء على مخرجات لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، لافتة الى ان العسكريين هم من القوة التي شاركت في اعتقال بنات.

ولفتت المصادر ان المعتقلين هم جنود وضباط وقد جرى تحويلهم للتحقيق معهم بناء على مخرجات لجنة التحقيق.