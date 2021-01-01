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لا تخشى العودة إلى القتال.. "كان" العبرية: حماس تُبدي موقفاً حازماً بمفاوضات التهدئة

الخميس 01 يوليو 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا تخشى العودة إلى القتال.. "كان" العبرية: حماس تُبدي موقفاً حازماً بمفاوضات التهدئة



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة "كان" العبرية اليوم الخميس، إن حركة حماس تُبدي موقفاً حازماً خلال المفاوضات غير المباشرة معها بوساطة مصرية بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وأضافت القناة "في إسرائيل تشير التقديرات إلى أن السنـوار لا يخشى خوض جولة أخرى من القتال، على عكس ما كانت عليه توقعات مؤسسة الأمن الأسبوع الماضي".

وبينت أن موقف حماس الحازم خلال المفاوضات أكد أنها لا تخشى العودة إلى القتال بعد العدوان الأخير الذي أطلق عليه الاحتلال اسم عملية "حارس الأسوار".

وزعمت أن القيادة الإسرائيلية تتوقع أن تمارس مصر زيادة في الضغط على حماس من أجل التجاوب ودفع عجلة التفاوض إلى الأمام للحفاظ على الهدوء.

يذكر أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن "إسرائيل" تُصر على شرط التوصل لتهدئة وإعادة الإعمار في غزة فقط مقابل إحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.

وأوضحت الصحيفة أن حماس تُصر على التفاوض عبر الوسيط المصري في الأمرين كل على حدة، مؤكدة الوصول إلى طريق مسدود وهو ما أدى لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات قرب غزة.

#حركة حماس #مصر #اسرائيل #صفقة تبادل الأسرى #المقاومة الفلسطينية #اعادة اعمار غزة #تفاهمات التهدئة

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