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يديعوت تكشف سبب اطلاق البالونات الحارقة من غزة: هذا ما تصر عليه اسرائيل!

الخميس 01 يوليو 2021 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تكشف سبب اطلاق البالونات الحارقة من غزة: هذا ما تصر عليه اسرائيل!



القدس المحتلة / سما /

أفاد أليؤور ليفي، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن إسرائيل تصر على شرط التوصل لتهدئة وإعادة الإعمار فقط، مقابل إحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين.

وقال ليفي: "حماس تصر على التفاوض عبر الوسيط المصري في الأمرين كل على حدة، والنتيجة، طريق مسدود، وعودة البالونات الحارقة، حيث أن اليوم هناك أربعة حرائق في الغلاف".

اقرا/ي ايضا: اندلاع 4 حرائق في محيط مستوطنات غلاف غزة جراء البالونات الحارقة

وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، قد أكدت أن الوفد الأمني الإسرائيلي، عاد من القاهرة، بعدما أبلغوا حركة حماس عبر الوسيط المصري، أنه بدون صفقة لحق قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، لن يكون هناك تقدم نحو تهدئة طويلة الأمد.

وعصر اليوم، اندلعت 4 حرائق،  في محيط مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة المحاصر من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، بحسب ما أعلنت طواقم الإطفاء الإسرائيلية.

وذكرت الطواقم أنها عملت بالمشاركة مع الصندوق القومي اليهودي (كيرين كاييميت - كاكال) على إخماد 4 حرائق محدودة اندلعت في مناطق متفرقة في محيط المجلس الاستيطاني "إشكول".

وبحسب الطواقم فإن محققي الحرائق خلصوا إلى أن جميعها اندلعت من جراء البالونات الحارقة.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، إن سلسلة الحرائق خلفت أضرارا لحقت بمساحات من الأراضي الزراعية وأتت على بعض المحاصيل.

تبادل الأسرى: الاختلاف بشأن الإخراج النهائي للصفقة

وعلى صلة، عقدت أمس، الأربعاء، جولة ماراثونية من المفاوضات غير المباشرة بين وفد أمني إسرائيلي ووفد ذي طابع عسكري من حركة "حماس"، تتعلق بملف نبادل الأسرى، برعاية المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، في القاهرة.

وذكرت مصادر مصرية تحدثت لـ"العربي الجديد" أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الوفدين الإسرائيلي وحركة حماس تكمن في كشف أسماء الأسرى التي تشكل القيادي بحركة "فتح" وعضو لجنتها المركزية الأسير مروان البرغوثي، والأمين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" أحمد سعدات.

وبحسب المصادر، فإن الوفد الإسرائيلي طالب "حماس" بتقديم تنازلات بشأن تلك الأسماء التي يعتبرها تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما رفضه وفد الحركة، الذي أكد أنّ "حماس" نفذت مطالب إسرائيلية نقلت عبر مصر بشأن الصفقة، في إشارة للتسجيل الصوتي لأحد الجنود الأسرى لدى الحركة الذي بثته قناة "الجزيرة"، وأبدت حسن نواياها، على عكس ما يروج الجانب الإسرائيلي بتعنت الحركة.

وبحسب المصادر، ما زال وفد حركة "حماس" الذي يقوده مروان عيسى في القاهرة، حيث سيبقى لعدة أيام لإنهاء المشاورات مع الجانب المصري بشأن أمور متعلقة بالتنسيق الأمني بين الجانبين على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وكذا بحث أمور متعلقة بملف إعادة الإعمار وتأمين الفرق الهندسية والمعدات المصرية في القطاع.

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