حمــاس: تصريحات الرئيس الألماني مخالفة للقانون الدولي ومنحازة للاحتلال

غزة / سما /

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الخميس، تصريحات الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير عشية وصوله تل أبيب والتي اعتبر فيها أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق مع إسرائيل" بشأن جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم في تصريح صحفي إن "حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفة للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للاحتلال وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني".

وأضاف قاسم أن "موقف الرئيس الألماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي".

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "هآرتس" العبرية مع الرئيس الألماني، قال إن حكومة بلاده تعتبر أنه "لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شبهات جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وذلك "بسبب عدم وجود مكانة دولة في حالة فلسطين".