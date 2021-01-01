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مخطط إسرائيلي لتهويدة ومصادرة أراضٍ في مدينة الطيبة

الخميس 01 يوليو 2021 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخطط إسرائيلي لتهويدة ومصادرة أراضٍ في مدينة الطيبة



القدس المحتلة / سما /

يخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهويد ومصادرة مئات الدونمات من أراضي أهالي مدينة الطيبة في الداخلي الفلسطيني المحتلة عام 48، لصالح شارع 444 الالتفافي ومخطط توسعة وتطوير شارع 553.

ودعت القوى الوطنية وبلدية الطيبة الأهالي إلى التصدي للمخططين وإنشاء حراك شعبي منعا لمصادرة الأراضي، علما أن المنطقة الغربية للطيبة خسرت مساحات واسعة من نفوذها لصالح مخططات مختلفة.

ونجح أهالي الطيبة واللجنة الشعبية في نضال جماهيري، قبل نحو 7 شهور، بمنع السلطات تضييق الشوارع والممرات في المنطقة الزراعية بسبب مخطط شارع 444 الالتفافي، لتعود السلطات وتلوّح بنيتها مصادرة الأراضي لصالح المخططين، اليوم.

وفي الوقت الذي يحاول أهالي الطيبة التصدي لمخطط شارع 444 الالتفافي، تعتزم السلطات توسيع شارع 553 المحاذي للمدينة على حساب أراضيها، من أجل ربط الشارع بشارع 6 "عابر إسرائيل".

وشهدت الطيبة مخططات ومشاريع قُطرية عدة نفذتها السلطات الإسرائيلية تسببت بمصادرة مئات الدونمات من أراضيها، شارع "عابر إسرائيل" خط الغاز، خط المياه التابع لشركة "مكوروت"، وسكة الحديد، في أعوام سابقة.

#مدينة الطيبة #الداخل المحتل #اراضي 48 #مصادرة الاراضي

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