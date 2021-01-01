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إعلام اسرائيلي: إحباط تهريب أطنان من السكر لصالح حماس بغزة

الخميس 01 يوليو 2021 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام اسرائيلي: إحباط تهريب أطنان من السكر لصالح حماس بغزة



القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع واللا العبري، اليوم الخميس، أن الجهات الأمنية المختصة أحبطت مؤخرًا محاولة إدخال مئات الأطنان من السكر إلى قطاع غزة، بعد محاولة حماس شرائها عبر أحد التجار بهدف استخدام أموال بيعها لصالح جناحها العسكري.

وبحسب الموقع، فإن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تمكنت من كشف محاولة حماس، ولذلك تم منع وصول تلك الكمية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وتم مصادرتها بموافقة من وزير الجيش بيني غانتس.

وادعى الموقع أن هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها حماس جلب مواد أساسية للقطاع بهدف الاستفادة منها لتمويل نشاطاتها العسكرية . "صحيفة القدس"

#اسرائيل #حركة حماس #سكر #معابر غزة #قطاع غزة

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