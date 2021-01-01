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الإمارات تحبط محاولة إدخال 215 كيلو جرام من المخدرات قيمتها 35 مليون درهم

الخميس 01 يوليو 2021 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تحبط محاولة إدخال 215 كيلو جرام من المخدرات قيمتها 35 مليون درهم



ابو ظبي /سما/(د ب أ)

أحبطت شرطة الشارقة بدولة  الإمارات محاولة تهريب 215 كيلوجراماً من المخدرات، إلى داخل الدولة عبر منفذ بحري.

وقالت شرطة الشارقة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس،  إن الشحنة المضبوطة وردت على متن قارب الى ميناء بالإمارة، وتشمل كميات من مخدرات الكريستال، والهيروين، والأفيون.  وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة المقدم ماجد العسم، إنه: ” نتيجة للتحري، والرصد المسبق تمكنت قوة مكافحة المخدرات من ضبط أفراد العصابة  وعددهم ستة أشخاص من جنسية دولة آسيوية”.

وأوضح العسم أن المهربين صنعوا تجاويف داخلية بأعمدة، وأركان، وزوايا القارب لإخفاء تلك الكميات بصورة ماكرة، لكن تم ضبطهم قبل الشروع في التصرف بالمواد المخدرة، وإدخالها إلى الدولة.  

وأضاف أنه تم إخراج 182 علبة من مختلف الأحجام، إلى جانب أكياس ولفافات، تحتوي على 209 كيلو جرامات  من مخدر الكريستال و7ر6 كيلوجراماً من مخدري الهيروين، والأفيون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 35 مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم).

وأشار إلى أنه بمواجهة المتهمين الستة، اعترفو بجلب المواد المخدرة إلى البلاد، بغرض تخزينها وترويجها.  

#الامارات #مخدرات

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