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تقديم لائحة اتهام ضد الناشط محمد كناعنة من الداخل الفلسطيني

الخميس 01 يوليو 2021 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقديم لائحة اتهام ضد الناشط محمد كناعنة من الداخل الفلسطيني



القدس المحتلة / سما /

قدم الإدعاء العام الإسرائيلي في القدس، اليوم الخميس، لائحة اتهام أمام محكمة الصلح في المدينة ضد الناشط محمد كناعنة (50 عامًا) من سكان مدينة عرابة في الداخل الفلسطيني.

ويتهم الإدعاء العام في لائحة الاتهام، كناعنة بالتضامن مع ما وصفه بـ “منظمة إرهابية” والتحريض على “الإرهاب” و “العنف” من خلال عدة حسابات عبر فيسبوك، مدعيًا أنه نشر منشورات مختلفة يبدي فيها دعمه لحماس.

وأشار الإدعاء إلى كلمة صغيرة مقتضبة ألقاها كناعنة في حي الشيخ جراح خلال التضامن مع سكان الحي في الحادي عشر من يونيو/ حزيران الماضي، حيث وصفه بأنها خطاب تحريضي على “الإرهاب” خاصةً وأنها أشاد بأهالي قطاع غزة ومقاومته.

وكناعنة ناشط في حركة أبناء البلد، كما أنه من قادة لجنة المتابعة العليا الوطنية بالداخل.

#النيابة الاسرائيلية #الناشط محمد كناعنة #الداخل المحتل

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