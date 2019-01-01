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الاحتلال يرفض نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني

الخميس 01 يوليو 2021 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يرفض نقل الأسير أبو عطوان إلى مستشفى فلسطيني



رام الله / سما /

أكّد محامي الأسير غضنفر أبو عطوان المضرب منذ 58 يومًا، المحامي جواد بولس أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي رفضت الطلب المُقدم بشأن نقله من مستشفى "كابلن"، إلى مستشفى فلسطيني رغم قرار تعليق اعتقاله الإداريّ.

وأوضح بولس أنّ قرار النيابة كان متوقعًا، وهو قرار يُعرّي مجددًا ماهية قرار المحكمة العليا المتمثل بتعليق أمر الاعتقال الإداريّ بحقّه، والذي لا يعني إلغاءه.

وأضاف أن رفض الطلب هو نهج استخدمته نيابة الاحتلال في كل حالات الأسرى المضربين الذين واجهوا قرارات تعليق أمر اعتقالهم الإداريّ، مشيرًا إلى أنّ الأسير أبو عطوان يواصل رفضه تلقي العلاج في المستشفى.

وذكر نادي الأسير أنّ أبو عطوان يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة، يتفاقم مع مرور الوقت، جرّاء رفض وتعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبه، رغم الخطورة التي أشارت لها التقارير الصادرة عن أطباء المستشفى، حيث يواجه احتمالات خطيرة منها الشلل، وإصابته بمشكلة صحية يصعب علاجها لاحقًا، إضافة إلى احتمالية الوفاة المفاجئة.

يُشار إلى أن أبو عطوان البالغ من العمر (28 عامًا)، هو أسير سابق وقد اعتقل عدة مرات وخاض عام 2019، إضرابًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

هذا ويواصل الأسير جمال الطويل (59 عاماً)، إضرابه عن الطعام لليوم (29) على التوالي احتجاجاً على استمرار سلطات الاحتلال اعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل إدارياً.

#الأسير غضنفر أبو عطوان #اضراب عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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