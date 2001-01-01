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وزير الجيش الإسرائيلي ينعى "دونالد رامسفيلد"

الخميس 01 يوليو 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الإسرائيلي ينعى "دونالد رامسفيلد"



القدس المحتلة / سما /

نعى وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الخميس، نظيره الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد، واصفًا إياه بـ "صديق إسرائيل".
 
وغرّد غانتس بالإنجليزية عبر تويتر: "علمت بحزن بوفاة رامسفيلد. كان محترفًا في المجال الأمني وصديقًا لإسرائيل، بالنيابة عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أتقدم بالتعازي لعائلته وأحبائه".
 
وفي وقت سابق، أعلنت عائلة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد وفاته عن عمر ناهز 88 عامًا.
 
وشغل رامسفيلد منصب وزير الدفاع مرتين، حيث كانت المرة الأولى في عهد الرئيس الراحل جيرالد فورد، خلال الفترة من عام 1975 إلى 1977.
 
أما المرة الثانية فكانت في عهد الرئيس جورج دبليو بوش وامتدت من عام 2001 إلى 2006، حيث شهدت حربي أفغانستان والعراق بعد أحداث 11 سبتمبر.

#الجيش الإسرائيلي #بيني غانتس #دونالد رامسفيلد #الجيش الامريكي #اسرائيل #الولايات المتحدة

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