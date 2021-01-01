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"التربية" تتحدث عن عملية تصحيح أوراق الامتحانات.. وتكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

الخميس 01 يوليو 2021 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتحدث عن عملية تصحيح أوراق الامتحانات.. وتكشف موعد إعلان نتائج الثانوية العامة



رام الله / سما /

كشف الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، عن موعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام، في كافة محافظات الوطن.

وأكد عواد في تصريح صحفي، أن الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة بكل فروعها، سيكون الشهر المقبل، كما أعلن عنه وزير التربية والتعليم، الدكتور مروان عورتاني.

وفيما يتعلق بتصحيح أوراق الامتحانات التي قدمها الطلاب، أكد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن عملية التصحيح مازالت مستمرة في كافة محافظات الوطن.

وقال: “عملية التصحيح تكون في اليوم التالي من تقديم الامتحان، حيث عمليات التصحيح مستمرة في ستة مراكز في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

#التربية والتعليم #نتائج الثانوية العامة #امتحان الثانوية العامة #طلبة الثانوية العامة #طلاب المدارس #نتائج التوجيهي #فلسطين

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