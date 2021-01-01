خلال لقائه ممثل إيطاليا ...فتوح يؤكد على احترام حرية الرأي والتعبير

رام الله / سما /

التقى المفوض العام للعلاقات الدولية،عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، روحي فتوح اليوم الخميس، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبي فيدل، حيث بحث معه آخر التطورات والمستجدات السياسية، والميدانية على الساحة الفلسطينية.

وأكد فتوح خلال اللقاء ": على أن حركة فتح تحترم وتدعم حرية التعبير عن الرأي، وانه حق انساني مكفول للجميع، حسب المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وحسب القانون الأساسي الفلسطيني ، وان حركة فتح تقدر عالياُ حرية الصحافة والإنتقاد الهادف والبنٌاء .

وأطلع فتوح "فيديل" على آخر التطورات السياسية الفلسطينية، وخصوصا في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الاسرائيلية، المخالفة للقوانين الدولية، من هدم لمنازل المواطنين في القدس وضواحيها، وتشريد للفلسطينين قسرا، وتغول المستوطنين وما يترتب على ذلك من تقويض لفرص عملية السلام واقامة الدولة الفلسطينية. مطالبا المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، ومحاسبته على تماديه وخروقاته، داعياً ايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي، الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود العام67، وعاصمتها القدس.

وبحث فتوح مع القنصل الايطالي آليات التعاون المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الايطالية الفلسطينية وتطويرها. مشيدا بالموقف الإيطالي الرسمي والشعبي الداعم لشعبنا وقضيته العادلة، ولحقٌه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وموقف إيطاليا الرافض لخطة الضم الإسرائيلية، والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن جانبه أكد القنصل الايطالي العام في القدس، على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، ورفض بلادة للاستيطان، والاستمرار بدعم الشعب الفلسطيني والنهوض بقطاعاته المختلفة وتعزيز صموده بكافة الاشكال.