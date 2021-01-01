عائلة بنات تسلم الاتحاد الأوروبي رسالة ابنها "نزار" المُطالبة بوقف دعمه للسلطة

رام الله /سما/

سلّمت عائلة الناشط الفلسطيني المعارض الراحل نزار بنات، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين بورغسدورف، رسالة ابنها التي تطالبهم بالوقوف عند مسؤولياتهم ووقف دعم الاتحاد المستمر للسلطة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي خيمة عزاء الناشط نزار بنات، أمام منزله في الخليل بالضفة المحتلة.

وقالت عائلة نزار بنات : "سلمنا ممثل الاتحاد الأوروبي رسالة من ابننا الراحل نزار بنات تطالبهم بالوقوف عند مسؤولياتهم ووقف الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية".

وقال والد نزار بنات عقب استقبالهم المسؤول الأوروبي : "يبدو أن هذا اليوم الأول الذي تولد لدينا بعض الأمل في الوصول إلى حقوقنا، قمنا بشرح معطيات القضية بكاملها الجريمة وما قبلها وخلالها وما بعدها والأثر النفسي الذي تركته الجريمة".

وأضاف : "استمع الضيوف ما قلناه بشكل جيد وأسمعونا كلمات طيبة ولدينا أمل أن يساعدونا في إيصال حقوقنا"، متابعا : "لدوا لدينا الأمل في أن يكون العقاب على قدر الجريمة".