الرجوب يؤكد أن المدرب هو المفصل الأهم في تطوير الرياضة

رام الله /سما/

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، أن المدرب هو المفصل الأهم في تطوير الرياضة، لافتا إلى أن المدرب يجب عليه أن يمتلك المعرفة والثقافة اللازمتين ليكون القدوة والقائد في الملعب.

جاء حديث الرجوب خلال حفل ختام دورة مدربي كرة القدم للمستوى الثالث (C)، اليوم الخميس، في مقر الأكاديمية الوطنية الفلسطينية للرياضة "بلاتر" في البيرة، والتي عقدها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة، وحاضر فيها المحاضران عبد الناصر بركات والدكتور جمال أبو بشارة، وساعدهما المحاضران الدكتور بشير الطل ومراد بنورة.

وطالب الرجوب الدائرة الفنية بالاتحاد بضرورة العمل على متابعة جميع المدربين الحاصلين على شهادات التدريب والتأكد من انخراطهم في المجال التدريبي داخل الملاعب، إضافة لضرورة إعطاء فرصة للجميع للالتحاق بمثل هذه الدورات التدريبية الهامة.

وشدد الرجوب على ضرورة تطوير المدرب لنفسه من خلال المتابعة والاطلاع على التجارب التدريبية العالمية.

في حين اختتم الرجوب حديثه موجها التهنئة للمدربين المشاركين في هذه الدورة، آملا لهم التوفيق خلال عملهم في تدريب الفرق مستقبلا.

وكانت هذه الدورة التدريبية التي استمرت خلال الفترة من 19/6/2021 ولغاية 1/7/2021، قد شهدت مشاركة نحو 25 مدربا ومدربة.