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التغيير والإصلاح: اختطاف النائب أبو طير تجديد للعربدة والإرهاب الإسرائيلي

الخميس 01 يوليو 2021 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
التغيير والإصلاح: اختطاف النائب أبو طير تجديد للعربدة والإرهاب الإسرائيلي



القدس المحتلة /سما/

قالت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية إنّ إعادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اختطاف النائب المقدسي محمد أبو طير هو تجديد للعربدة والإرهاب الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا ورموزه بهدف تغييبهم في ظل العدوان المستمرّ على مدينة القدس المحتلّة.

وأكّدت الكتلة البرلمانية، في تصريح صحفي، الخميس، أنّ اختطاف النائب أبو طير، الذي قضى نحو 37 عامًا في سجون الاحتلال، يشكّل "جريمة إسرائيلية جديدة بحق الإنسانية وخرقاً صارخاً للحصانة البرلمانية لنواب المجلس التشريعي".

وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو طير البالغ من العمر (71 عامًا)، داعية البرلمانات الدولية والمؤسسات الحقوقية كافة للضغط على الاحتلال للإفراج عن النائب المقدسي وجميع النواب المختطفين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 13 نائبًا، والعمل على لجم الاحتلال ومقاضاته على جرائمه بحق نواب الشرعية الفلسطينية.

ولفتت إلى مواصلة الاحتلال مسلسله الإجرامي في استهداف رموز القدس المحتلة والمرابطين في المسجد الأقصى وتهويد الأرض وتهجير سكانها في ظل الصمت العربي والدولي تجاه هذه الجرائم المركبة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.

#كتلة التغيير والإصلاح #النائب محمد ابو طير

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