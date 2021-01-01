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القائمة المشتركة تنتقد حكومة الاحتلال في أعقاب تقرير الجرائم

الخميس 01 يوليو 2021 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
القائمة المشتركة تنتقد حكومة الاحتلال في أعقاب تقرير الجرائم



القدس المحتلة /سما/

انتقدت القائمة العربية المشتركة، اليوم الخميس، بشدة، الحكومة والسلطات الإسرائيلية في أعقاب التقرير الصحفي حول حماية جهاز "الشاباك" لمرتكبي الجرائم بين الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

وكانت قناة 12 العبرية نقلت عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية، قوله إن عددًا كبيرًا من الضالعين في أحداث العنف في المجتمع العربي هم فلسطينيون متعاونون مع جهاز "الشاباك"، ولذا لا تتمكن الشرطة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

ودعا رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة إلى تشكيل لجنة تحقيق فورًا بما ورد في التقرير الصحفي، بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

فيما قالت عايدة توما سليمان من ذات القائمة، إن ما أشرنا إليه دومًا اتضح حاليًا، بأن تفشي الجريمة يتمتع بحصانة من الجهة المسؤولة عن القضاء عليها.

من جهته تساءل أسامة السعدي قائلًا "مَن سيحقق مع جهاز الأمن العام في هذه القضية".

وكان جهاز الشاباك نفى ما جاء في التقرير ووصفه بأنها ادّعاءات كاذبة.

#القائمة العربية المشتركة #الشاباك #الجرائم #اسرائيل #المجتمع العربي #الداخل المحتل

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