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حمــاس: اعتقال النائب أبو طير يأتي في سياق حرب الاحتلال على مدينة القدس

الخميس 01 يوليو 2021 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حمــاس: اعتقال النائب أبو طير يأتي في سياق حرب الاحتلال على مدينة القدس



القدس المحتلة /سما/

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مدينة القدس محمد حمادة إن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي القائد المجاهد والنائب عن مدينة القدس الشيخ محمد أبو طير يأتي في سياق حربه المستمرة على المدينة المقدسة وأهلها المرابطين.

وأكد حمادة في تصريح صحفي، أن محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ستفشل، وأن إجرام الاحتلال ووحشيته لن تفلح في كسر صمود المقدسيين فوق أرضهم وفي بيوتهم وفي كل شبر من مدينة القدس.

وأضاف حمادة: أننا نتوجه بالتحية للشيخ المجاهد النائب محمد أبو طير والذي يعود إلى السجن لتستمر هذه السلسة الطويلة من جهاده وصبره على السجون حيث أمضى حتى اليوم في سجون الاحتلال ما يزيد على 36 عاماً لم تلن له قناة ولم تهن له إرادة ويظلّ في صموده طوداً شامخاً في وجه آلة البطش الصهيونية إلى أن يتحقق النصر والتحرير.

#حركة حماس #النائب ابو طير

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