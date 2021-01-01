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يوني بن مناحيم يزعم: السلطة الفلسطينية تخطط لتصدير أزمتها لقطاع غزة

الخميس 01 يوليو 2021 04:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوني بن مناحيم يزعم: السلطة الفلسطينية تخطط لتصدير أزمتها لقطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

ادعى الضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية والباحث في مركز القدس للشؤون العامة يوني بن مناحيم أن السلطة الفلسطينية تخطط لتصدير أزمتها الحالية في أعقاب مقتل الناشط نزار بنات إلى قطاع غزة.

وزعم بن مناحيم في تغريدة عبر تويتر أن السلطة ستقوم بافتعال "قلاقل" ضدّ حركة "حماس" والأجهزة الأمنية في غزة، بهدف نقل الأضواء إلى هناك، وإعادة توجيه السخط باتّجاه "حماس"، حسب ادعائه.

وفتح اغتيال الناشط والمعارض الفلسطيني نزار بنات موجة غضب شعبية غير مسبوقة من الفلسطينيين على السلطة الفلسطينية.

وشهدت التظاهرات الغاضبة التي أعقبت اغتيال بنات مطالبات واضحة من قبل الآلاف برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأجهزة الأمنية في سابقة هي الأولى منذ أحداث الانقسام.

#اسرائيل #يوني بن مناحيم #السلطة الفلسطينية #حركة حماس #قطاع غزة #الناشط نزار بنات #الضفة الغربية

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