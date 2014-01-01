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زيارة: تم اعتماد دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية

الخميس 01 يوليو 2021 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيارة: تم اعتماد دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية



غزة /سما/

قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة، اليوم الخميس،  "إنّ الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية قامت باعتماد عدة دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية بقيمة بلغت 2 مليون دولار، توزعت على قطاعات المياه والبنية التحتية.

وأضاف زيارة، في بيانٍ صحفي: "تم اعتماد دفعات لصالح الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة".

وتابع: "إنّ الوزارة قامت باعتماد دفعات لصالح قطاع البنية التحتية لإنجاز مشاريع البنية التحتية المتضررة من العدوان الاسرائيلي عام 2014 في محافظة خانيونس".

وأكّد زيارة على أنّ الوزارة ستواصل العمل لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين من خلال الفريق الوطني .

يُشار إلى أنّ قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة".

#وزارة الاشغال #.محمد زيارة #المنحة الكويتية #اعادة اعمار غزة

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