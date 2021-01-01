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انهيار قائد لواء الناحال الجديد "شارون أسمان" خلال نشاط بدني
الخميس 01 يوليو 2021 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة /سما/
توفي اليوم الخميس، قائد لواء ناحال العقيد شارون أسمان خلال تدريبات لياقة قتالية في قاعدة عسكرية بالقرب من نتانيا.
وبحسب موقع "والا"، أثناء التدريب، انهار أسمان وحاول القادة الذين كانوا بجانبه إنعاشه لفترة طويلة لكن في النهاية تم تحديد وفاته.
وأوضح الموقع أنه لم يتم تحديد أسباب الوفاة بعد، لكن التقييم الأولي يشير إلى إصابته بنوبة قلبية.
#قائد لواء ناحال
#شارون أسمان
#الجيش الإسرائيلي
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