انهيار قائد لواء الناحال الجديد "شارون أسمان" خلال نشاط بدني

القدس المحتلة /سما/

توفي اليوم الخميس، قائد لواء ناحال العقيد شارون أسمان خلال تدريبات لياقة قتالية في قاعدة عسكرية بالقرب من نتانيا. وبحسب موقع "والا"، أثناء التدريب، انهار أسمان وحاول القادة الذين كانوا بجانبه إنعاشه لفترة طويلة لكن في النهاية تم تحديد وفاته. وأوضح الموقع أنه لم يتم تحديد أسباب الوفاة بعد، لكن التقييم الأولي يشير إلى إصابته بنوبة قلبية.