السفير دياب اللوح يستقبل المنتخب الفدائي الأوليمبي الفلسطيني

القاهرة /سما/

استقبل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح ، ممثلي المنتخب الفدائي الأوليمبي الفلسطيني ، الذي يتواجد في مصر ضمن معسكره الخارجي "معسكر الشهيدين عاهد زقوت وطارق القطو" ،والذي تخلله إقامة مباريات ودية مع عدد من الأندية المصرية أبرزها أندية الزمالك والإسماعيلي والمقاصة وطلائع الجيش ونادي بني سويف ، ويستمر تواجدهم بمصر حتى الثالث من الشهر الحالي استعدادا للتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة آسيا تحت 23 عاما 2022 في أوزبكستان.

ومن جهته رحب السفير دياب اللوح بمنتخبنا الوطني مشيدا بالنهضة الملموسة في مجالي الرياضة والشباب بفلسطين والاهتمام الواضح بهذين القطاعين، خاصة وقد لمس الجميع أهمية الدبلوماسية الرياضية ابان ازمة الشيخ جراح والتي شهدت تضامنا من نجوم العالم في الرياضة مع الشعب الفلسطيني وابراز القضية الفلسطينية عبر منابر يتابعها مئات الملايين .

وثمن السفير دياب اللوح عقد المعسكر الفدائي الأولمبي على أرض الشقيقة الكبرى مصر حاضنة القضية الفلسطينية على شتى الصعد ، موجها الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية بكافة مكوناتها الرسمية والشعبية على ما تقدمه للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تجمع أكثر من ٣٥ لاعبا فلسطينيا من شتى محافظات الوطن يعكس الحالة الفلسطينية ونموذج وحدة الصف في مواجهة المعاناة للتأكيد على رسالة الرياضي الفلسطيني ومقاومته لكل العراقيل التي يمارسها الاحتلال لمنع هذا التوحد الإنساني من أجل الدفع قدما بالمشهد الرياضي الفلسطيني وسط خريطة الرياضة العالمية.

وقدم سعادة السفير التهنئة باسم السفارة الفلسطينية إلي فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وشعبنا المناضل بتأهل المنتخب الفدائي لكأس العرب.

وأشاد سعادة السفير بالنقلة النوعية للرياضة الفلسطينية في عهد الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والانجازات الكبيرة التي تحققت على المستوى المحلي والقاري والدولي.

وفي ختام اللقاء قدم السفير دياب اللوح درع السفارة تكريما للجهود التي يبذلها المنتخب في سبيل رفع اسم فلسطين رياضيا عاليا ، وكذلك قدم الوفد قميص المنتخب تذكارا لسعادة السفير دياب اللوح .

ومن جهته شكر سامي أبو الحصين مساعد الأمين العام لاتحاد الكرة سفارة دولة فلسطين بمصر وسعادة السفير دياب اللوح على حسن الاستضافة ومرافقة السفارة للمنتخب في كافة لقاءته الودية مع الأندية المصرية وحرصهم على تيسير أمورهم ، ومشيداً كذلك بجهود الفريق جبريل الرجوب ونائبه إبراهيم أبو سليم على توفير كافة الإمكانيات من أجل إقامة المعسكر الخارجي للفدائي الأولمبي، وموجها الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة على تذليل العقبات من أجل إقامة المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية .