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“أبو طير” إلى السّجن مجددًا

الخميس 01 يوليو 2021 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
“أبو طير” إلى السّجن مجددًا



القدس المحتلة /سما/

 أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، اعتقال النائب المقدسي محمد أبو طير (71 عامًا)، بعد عدة أشهر من الإفراج عنه.

وذكر نادي الأسير أن أبو طير واجه عمليات الاعتقال منذ أواخر السبعينيات، وتجاوزت سنوات اعتقاله الـ37 سنة، بين أحكام واعتقال إداريّ.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أبو طير خضع قبل نحو شهر لعملية جراحية في إحدى ساقيه، وما يزال بحاجة لمتابعة صحية حثيثة.

وبين نادي الأسير أنّ جل اعتقالات أبو طير منذ اُنتخب نائبًا للمجلس التشريعي الفلسطيني، كانت إداريّة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 13 نائبًا، بينهم النائب خالدة جرار. علمًا أن سلطات الاحتلال استهدفت نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006 عبر عمليات الاعتقال الإداري الممنهجة، ومؤخرًا أعادت اعتقال مجموعة منهم، علمًا أن غالبيتهم أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ.

#سلطات الاحتلال #محمد أبو طير #اعتقال

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