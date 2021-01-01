ريفلين: ألمانيا شريكة في محاربتنا لـ “الإرهاب”

القدس المحتلة /سما/

قال رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، اليوم الخميس، إن ألمانيا شريكة لإسرائيل في حربها على “الإرهاب”.

جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الألماني فرانك شتاينماير الذي وصل أمس إلى تل أبيب بهدف لقاء ريفلين في زيارة وداعية له بعد انتهاء ولايته.

وقال ريفلين “شتاينماير والمستشارة مركيل هما شركاء لدولة إسرائيل في مكافحة مظاهر اللاسامية دون هوادة”.

وأضاف أن “ألمانيا تقف إلى جانب دولة اسرائيل سدًا منيعًا في حربها ضد الجهات الإرهابية ومنها إيران التي تتطلع إلى إبادتنا ومحونا عن الخارطة”، وفق قوله.

وأكد ريفلين على أن امتلاك ايران لأسلحة نووية يهدد استقرار المنطقة والعالم بأسره.