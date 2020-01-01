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جلسة للعليا الإسرائيلية للنظر في اعتقال بشرى الطويل

الخميس 01 يوليو 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة للعليا الإسرائيلية للنظر في اعتقال بشرى الطويل



رام الله /سما/

 تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس، جلسة للنظر في اعتقال الصحفية بشرى جمال الطويل، التي يخوض والدها إضرابًا عن الطعام في سجون الاحتلال بهدف الضغط للإفراج عنها.

وبحسب المحامي أشرف أبو سنينة فإن جلسة المحكمة تعقد عند الواحدة والنصف ظهرًا، مشيرًا إلى أن العرض الذي قدمه جهاز “الشاباك” يقضي بتمديد اعتقال بشرى لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إنهاء ملفها الإداري، وهو ما رفضه والدها الشيخ جمال الطويل (59 عامًا) الذي طلب الإفراج عن ابنته قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المحامي أبو سنينة أن الطويل طلب أيضًا تعهدًا قانونيًا من قبل النيابة العسكرية بعدم اعتقال بشرى إداريًا مرة أخرى، وقد رفض جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك” هذا الطلب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسير الطويل مضرب عن الطعام منذ 29 يومًا رفضًا لاستمرار الاحتلال باعتقال ابنته الصحفية بشرى الطويل إداريًا منذ تشرين الثاني 2020.

وذكر نادي الأسير أن الطويل من أحد الأسرى الذين يتعرّضون للاعتقال الإداري بشكل مستمرّ، وأمضى ما مجموعه (16 سنة) في سجون الاحتلال، وكان آخر اعتقال له في بداية حزيران الماضي، وتعرّضت ابنته لاعتقالات إدارية متكرّرة، وتعمّد الاحتلال اعتقال الأب والابنة والإفراج عنهما في فترات زمنية متفاوتة، وحرمهما من الاجتماع في بيت واحد لعدّة مرات.

#العليا الاسرائيلية #الصحفية بشرى الطويل #السجون الاسرائيلية

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