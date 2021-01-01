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اتفاق الطيران الإماراتي- الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ

الخميس 01 يوليو 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق الطيران الإماراتي- الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ



القدس المحتلة /سما/

بدأت شركة "الاتحاد للطيران" الناقل الوطني للإمارات و"طيران العال" الإسرائيلية اليوم الخميس تطبيق اتفاق تعاون يشمل الشراكة بالرمز وبرامج الولاء فيما يسعى البلدان لجني ثمار تطبيع العلاقات.

وستضيف "طيران العال" رمزها على الرحلتين الأسبوعيتين اللتين تشغلهما "الاتحاد للطيران" بين أبوظبي وتل أبيب في الوقت الحالي، قبل أن تضيفه على وجهات أخرى في أغسطس بينها أستراليا والهند والفلبين.

من جهتها، ستضيف "الاتحاد للطيران" رمزها على رحلات "العال" إلى 14 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حسبما أفاد بيان للشركة الإماراتية الخميس.

كما سيتمكن أعضاء برامج الولاء للشركتين من اكتساب واسترداد الأميال على الرحلات عبر شبكتيهما.

وكانت الإمارات العام الماضي أول دولة خليجية توقع اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، قبل أن تحذو حذوها البحرين، ما فتح آفاقا لتعاون تجاري بين أكثر اقتصادين تنوعا في الشرق الأوسط.

ووقعت الدولتان بالفعل عدة اتفاقات شملت تسيير رحلات جوية مباشرة.

وتهدف مذكرة التفاهم بين "الاتحاد للطيران" و"العال" أيضا إلى "استكشاف فرص تدريب الطيارين والطاقم الجوي والصيانة والإصلاح والعمرة وعمليات الشحن والتي يتقدم فيها الطرفان"، حسب البيان.

#الامارات #اسرائيل #رحلات جوية

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