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إعلان هام للمواطنين القادمين من بعض الدول الآسيوية ودول الخليج العربي

الخميس 01 يوليو 2021 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام للمواطنين القادمين من بعض الدول الآسيوية ودول الخليج العربي



رام الله /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، إن المملكة أقرت قائمة من 6 دول مصنفة حمراء هي: باكستان، وبنغلادش، والهند، وسريلانكا، وبنما، وميانمار.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، ان على المواطنين الراغبين بالقدوم إلى أرض الوطن عبر المطارات الأردنية تقديم طلب مسبق لوزارة الخارجية والمغتربين عبر سفارات دولة فلسطين في هذه الدول للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الأردنية، علما أن كل مواطن قادم منها سيمضي فترة حجر مؤسسي إلزامية لمدة (14 يوما) في الأردن، أو قضاء المدة في بلد وسيط غير مصنف في القائمة الحمراء، قبل دخوله إلى أراضي المملكة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني قرر في جلسته الأخيرة، أن يخضع جميع المواطنين القادمين من دول الخليج العربي إلى أرض الوطن، للحجر المنزلي لمدة 14 يوما. 

#الخارجية والمغتربين #سفر المواطنين #الاردن #فلسطين #دول الخليج

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