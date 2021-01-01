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شرطة رفح تكشف قضية سطو على منزل

الخميس 01 يوليو 2021 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة رفح تكشف قضية سطو على منزل



غزة / سما /

 أنجز قسم التحري في المباحث العامة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، قضية سطو على أحد المنازل بالمحافظة وسرقة مبلغ 1700 دولار و6 خواتم ذهب وأوراق ثبوتية.

وذكر بلال عوض الله رئيس القسم، أن المواطن “أ. ق” تقدم بشكوى مفادها قيام مجهول بالسطو على منزله وسرقة محتوياته.

وبين عوض الله أنه ومن خلال متابعة الشكوى بالبحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو “ش. ق” وبإحضاره حسب الأصول والتحقيق معه ومواجهته بالأدلة أقر بالواقعة.

وأشار عوض الله إلى إحالة الشكوى مع المذكور طرف النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

#منزل #الشرطة #قضية سطو

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