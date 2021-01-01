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تنويه من شرطة المرور بشأن إغلاق عدة شوارع بغزة

الخميس 01 يوليو 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنويه من شرطة المرور بشأن إغلاق عدة شوارع بغزة



غزة / سما /

​أصدرت شرطة المرور بغزة اليوم الخميس، تنويها بشأن إغلاق عدة شوارع بغزة.

وقالت شرطة المرور، إنه سيتم إغلاق شارع الجلاء اليوم الخميس من الساعة 04:30 عصرا حتى الساعة 07:00 مساءً من مفترق الصاروخ حتى رمزون الشيخ رضوان.

وأشارت إلى أن إغلاق شارع الجلاء بسبب وجود حفل تخرج لمخيمات طلائع التحرير أمام منزل الشهيد القائد باسم عيسى. 

ونوهت إلى وجود إغلاق للشارع الشرقي لمسجد عبد الله بن عمر السوسي بمخيم الشاطئ "مكان مجزرة عائلة أبو حطب والحديدي" في نفس التوقيت لوجود حفل آخر في المكان.  

وأوضحت أنه سيتم إغلاق كلي للسايد الشمالى من دوار الشيخ زايد شرقآ وحتى مفترق صاله ريڤا غربا لوجود حفل تخريج طلائع التحرير.

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