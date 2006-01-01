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الاحتلال يعيد اعتقال النائب محمد أبو طير

الخميس 01 يوليو 2021 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير (71 عامًا)، بعد عدة أشهر من الإفراج عنه.

وقال نادي الأسير إن أبو طير واجه عمليات الاعتقال منذ أواخر السبعينيات، وتجاوزت سنوات اعتقاله الـ37 عاما، بين أحكام واعتقال إداري.

ولفت إلى أن الأسير أبو طير خضع قبل نحو شهر لعملية جراحية في إحدى ساقيه، ولا يزال بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال 13 نائبا، بينهم خالدة جرار، علما أنها استهدفت نواب المجلس التشريعي منذ عام 2006 عبر عمليات الاعتقال الإداري الممنهجة، ومؤخرا أعادت اعتقال مجموعة منهم، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال الإداري.

#محمد أبو طير #الاحتلال #نادي الأسير

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