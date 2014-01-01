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وزير الأشغال: اعتماد 2 مليون دولار دفعات للمقاولين من المنحة الكويتية في قطاع غزة

الخميس 01 يوليو 2021 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الأشغال: اعتماد 2 مليون دولار دفعات للمقاولين من المنحة الكويتية في قطاع غزة



رام الله / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن الوزارة وبوساطة الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، اعتمدت عدة دفعات جديدة للصرف ضمن المنحة الكويتية بقيمة بلغت مليوني دولار، توزعت على قطاعات المياه والبنية التحتية.

وأضاف زيارة في بيان له، اليوم الخميس، انه تم اعتماد دفعات لصالح الحزمة الثانية من مشروع الخط الناقل الجنوبي، وتطوير الشبكات التي ستستقبل مياه إضافية من خارج قطاع غزة.

وأوضح أن الوزارة قامت باعتماد دفعات لصالح قطاع البنية التحتية لإنجاز مشاريعها المتضررة من العدوان الاسرائيلي عام 2014 في محافظة خان يونس.

وتابع زيارة، "سنواصل العمل لمتابعة وإنجاز صرف كل الدفعات المستحقة لصالح المقاولين من خلال الفريق الوطني".

الجدير ذكره، أن قيمة المنحة الكويتية تبلغ 200 مليون دولار، مخصصة لمشاريع تغطي جميع مناحي الحياة في قطاع غزة".

#وزير الأشغال #المقاولين #المنحة الكويتية #المياه #البنية التحتية

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