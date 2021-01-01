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وفد من "التعليم العالي" يطّلع على الاحتياجات التطويرية لكلية الأمة المقدسية

الخميس 01 يوليو 2021 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تفقد وفد من الإدارة العامة للتعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، كلية الأمة الجامعية المقدسية، للاطلاع على الاحتياجات التطويرية للكلية من تجهيزات مهنية متخصصة في برامج تقنية ذات نوعية، تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وتوريد تجهيزات لتخصصي التصميم الجرافيكي والسياحة والفندقة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، إن هذه الزيارات تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مؤسسات القدس بما فيها مؤسسات التعليم العالي، وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية، وتعزيز صمود المقدسيين.

وأكد أبو مويس أن الوزارة تولي اهتماما لدعم مؤسسات التعليم العالي المقدسية، وذلك لما تلعبه هذه المؤسسات من دور مهم في صون الهوية الوطنية الفلسطينية، وتخريج الكفاءات التي تلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، خاصة في المجالات التقنية.

#التعليم العالي #كلية الأمة المقدسية

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