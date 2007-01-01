منى زكي تنضم لحملة عالمية لمكافحة التحرش (صورة)

انضمت النجمة منى زكي إلى برنامج Stand Up بالتعاون مع منظمة Hollaback الأهلية لمواجهة ظاهرة التحرش في الأماكن العامة، وتغيير الثقافة السائدة حول طرق وأساليب مكافحة التحرش وحماية النساء.

وانضم مع منى لدعم الحملة كل من النجوم ،Céline Marie Claudette ،Soo Joo Park ،Yseult Onguenet ،Nikolaj Coster ،Katherine Langford إيمانا بأهمية قضية التحرش ولتشجيع كل من النساء والشباب للتصدي إلى التحرش.

برنامج StandUp يهدف ﻹطلاق العديد من الحملات التدريبية والوصول للعديد من الفئات العمرية بالمجتمع، حيث يمثل التحرش المشكلة الأولى التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن منى زكى، تعاونت مؤخرا مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" الترويج لحملة "احميها من الختان" بالتزامن مع اليوم الوطني لمناهضة ختان.

ويعود إطلاق هذا اليوم إلى 14 يونيو عام 2007 حيث توفيت فتاة مصرية في المنيا خلال إجراء عملية ختان لها، وبسبب الحادثة تم اختيار هذا التاريخ ليكون اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.

ويعتمد المجلس القومي للمرأة بحملته على الكثير من المشاهير، وهذه المرة اعتمد على النجمة منى زكى وهي سفيرة يونيسف مصر للنوايا الحسنة.

وظهرت منى زكى في فيديو على الحساب الرسمي للمجلس تتحدث به عن مخاطر عملية الختان على الفتاة، موضحة أن ختان الإناث جريمة، لافتة إلى أن قانون العقوبات الجديد يعاقب كل من يشارك في هذه الجريمة، وكل من يشجع عليها.

وقالت منى زكى في الفيديو: "بنات كتير لو سألتهم يعنى إيه ختان بنات مش هيعرفوا لكن للأسف لسه في مصر بنات حياتها اتدمرت ونفسيتهم اتأثرت بسبب الختان ده غير اللي حصلهم عاهات مستديمة وفى اللي ماتوا.. دفعوا حياتهم في حاجة ملهمش أي ذنب فيها.