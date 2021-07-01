بالفيديو : اعتقال فلسطينيّ بزعم طعن ومحاولة اختطاف سلاح مجنّدة

القدس المحتلة / سما /

اعتقل عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، اليوم الخميس، فلسطينيا، بادّعاء محاولته اختطاف سلاح جنديّة في جيش الاحتلال.

كما زعم الجيش أن الفلسطينيّ، طعن الجندية، واختطف السلاح الذي كانت تحمله، في محطة للباصات قرب قاعدة للجيش في منطقة غور الأردن.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إصابة الجندية، تراوحت بين الطفيفة والمتوسّطة.

فيما قال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: "طُعِنت جندية، وأُصيبت بجراح متوسّطة، واختُطِف سلاحها، بالقرب من منطقة غور الأردن".

وأضاف أن "قوات الجيش، ألقت القبض على المشتبه به، واسترجعت السلاح".