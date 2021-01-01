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"الشباب والثقافة" تبدأ ترتيبات إقامة معرض دائم يوثق تاريخ القضية الفلسطينية

الخميس 01 يوليو 2021 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة الترتيبات اللازمة لإقامة معرض "التضحية والبطولة" بتمويل ماليزي بقيمة 250 ألف دولار، وسيتم من خلاله تجسيد تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده البطولي في وجه الاحتلال وتمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافةأحمد محيسن، بالمواقف الماليزية الرسمية والشعبية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مؤكدًا أن الدعم الماليزي المتواصل للشعب الفلسطيني يعبر عن المشاعر الصادقة للشعب الماليزي تجاه القضية الفلسطينية، ومساندتهم للشعب الفلسطيني في معركته من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأوضح محيسن أن مشروع المعرض يهدف إلى توثيق المراحل التاريخية للقضية الفلسطينية، وتجسيد صمود الشعب الفلسطيني وثباته وتضحياته في سبيل الحرية والاستقلال، مبينًا أن المشروع يسعى إلى تقديم صورة كاملة عن فلسطين التاريخية بصورة دائمة، ليكون قبلة دائمة لأبناء الشعب الفلسطيني والوفود الزائرة لقطاع غزة.

وأشار محيسن إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة اختيار المكان المناسب لإقامة المشروع في مدينة غزة وفقًا لعدة اعتبارات، ووضع حجر أساس المشروع للبدء بتنفيذه بشكل فوري.

من جانبه أعرب الوفد الماليزي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا استمرار الجهود الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة الذي يعاني من دمار كبير بعد العدوان الأخير.

#الشباب والثقافة #القضية الفلسطينية

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