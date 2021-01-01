  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

طائرة وزير الخارجيّة الإسرائيلي عبرت الأجواء السعوديّة لافتتاح سفارته في الإمارات

الخميس 01 يوليو 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة وزير الخارجيّة الإسرائيلي عبرت الأجواء السعوديّة لافتتاح سفارته في الإمارات



القدس المحتلة / سما /

يبدو أنّ “احتفالات” المنصّات الافتراضيّة السابقة بمنع العربيّة السعوديّة مُرور رحَلات جويّة إسرائيليّة عبر أجوائها، لم تدم طويلاً، أو على الأقل جاءت إجابة تُنهي حالة الغُموض التي اكتنفت الموقف السعودي من الدولة العبريّة، الذي قال البعض إنّ قرار المنع جاء لأسباب تتعلّق بالعُدوان الإسرائيلي على غزّة، والانتهاكات التي طالت أهالي حيّ الشيخ جرّاح في القدس، وطردهم من منازلهم، وهو لعلّه قرار تمنّاه البعض منع دائم.

عبرت طائرة وزير الخارجيّة الإسرائيلي يائير لابيد إذاً الأجواء السعوديّة، وهو استمرارٌ لقرار الرياض السّماح للرحلات الإسرائيليّة المُرور في الرحلات بين الإمارات وإسرائيل، وتوجّه الوزير لابيد “فاتحاً” سفارة الكيان في الإمارات العربيّة، وهي زيارة تستغرق يومين، ومرّت الطائرة من الأجواء السعوديّة، رغم أنّ الرياض لم تُطبّع مع تل أبيب بعد.
هذه الأنباء كان مذاقها حُلوٌ على الحسابات الإسرائيليّة، والتي احتفت بدورها بمُرور وزير خارجيّتها الأجواء السعوديّة، والأخيرة كان قد قال وزير الخارجيّة فيها الأمير فيصل بن فرحان، إن تطبيع العلاقات المُحتمل مع إسرائيل سيعود بـ”فائدة هائلة” على المنطقة، لكنّه اعتبر أن إبرام اتفاق مُماثل مع المملكة يعتمد على التقدّم في مسار السّلام الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال حساب “إسرائيل بالعربية” بدوره تعليقاً على المُرور من أجواء المملكة على “تويتر”: “لحظة تاريخية. طائرة شركة إل عال الإسرائيلية وعليها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تعبر الأجواء السعودية في طريقها من إسرائيل إلى دولة الإمارات في أول زيارة رسمية لوزير خارجية إسرائيلي”.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر لـ"سما" : فياض قد يشكل حكومة الوحدة الوطنية القادمة والتقى الرئيس عباس قبل قدومه لغزة

وزير خارجية الإمارات يجري أول مقابلة مع الإعلام العبري وهذا ما قاله ..

"رسالتان مهمتان للغاية".. سفير اسرائيل يكشف تفاصيل اجتماع ريفلين مع بايدن

شاهد: نائب تونسي يعتدي على عبير موسي باللكمات داخل البرلمان

فورين أفيرز: لا يمكن ولن يتم تجاهل الفلسطينيين.. وحركة وطنية منتعشة تستطيع قلب الوضع الراهن

استقالة رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي

مراسل "القناة 13" يحذف تغريدة تظهر ضباطاً إسرائيليين برفقة ضباط أميركيين

الأخبار الرئيسية

20210701122956

بالفيديو : اعتقال فلسطينيّ بزعم طعن ومحاولة اختطاف سلاح مجنّدة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

واللا : إجتماع للكابينت لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم التنازل لحماس

صحيفة: "إسرائيل" تفشل جولة جديدة من محادثات صفقة تبادل الأسرى

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تبعث رسالة لحماس عبر مصر.. اليك فحواها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية