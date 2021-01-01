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الصحة بغزة تحذر المواطنين من دخول سلالات جديدة لـ"كوفيد 19"

الخميس 01 يوليو 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تحذر المواطنين من دخول سلالات جديدة لـ"كوفيد 19"



غزة / سما /

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة د. مجدي ضهير، أن وزارة الصحة في غزة رفعت من مستوى الجهوزية والاستعدادات اللازمة تحسبا لدخول سلالات جديدة لكوفيد 19 ومنها السلالة الهندية.


وتوقع ضهير دخول طفرات جديدة الى قطاع غزة ومنها السلالة الهنديه، لا سيما وأنها ظهرت في الدول المحيطة،وانها تتميز بسرعة الانتشار.


وأفاد د. ضهير أنه حوالي 70 ألف شخص فقط من سكان قطاع غزة تلقى اللقاح، مؤكداً أن من تلقى اللقاح سيكون محمي من الاصابه بالمرض وفي حالات نادره قد يصاب وتكون الأعراض طفيفة جداً.


ودعا د.ضهير بضرورة اسراع المواطنين بتلقي اللقاح كونها الوسيلة الوحيدة الآمنة في مواجهة الجائحه بالسلالة الاصليه والسلالات الأخرى أيّاً كانت، واليوم هي متوفرة لكافة الفئات التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقاً.


وطالب جميع العائدين إلى قطاع غزة بضرورة احضار شهادة تطعيم أو شهادة تفيد بسلامتهم، وضرورة الحجر المنزلي فور عودتهم،متمنيا السلامة للجميع.

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