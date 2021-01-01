زراعة غزة: الأضاحي متوفّرة ونسعى لضبط الأسعار

غزة / سما /

أكدت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الخميس، توفر جميع أنواع الأضاحي مع قرب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أدهم البسيوني المتحدث باسم الوزارة في حديث لإذاعة الأقصى المحلية، أنه يتوفر قرابة 15 ألف رأس من العجول، و20 ألف رأس من الأغنام، مشيرًا إلى أن هذه الكميات جيدة مقارنةً مع حاجة الأسواق.

وأشار البسيوني إلى أن وزارته تسعى لضبط الأسعار بحيث لا يكون هناك استغلال واحتكار من قبل التجار. كما قال.

ولفت إلى أنه لا يوجد اختلاف كبير في أسعار الأضاحي عن العام الماضي.

وبشأن تصدير المنتجات إلى خارج القطاع، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أنه تم يوم أمس تصدير نحو 200 طن من البندورة و100 طن من الخضار إلى الضفة.

وقال البسيوني إن “خطوة عودة التصدير جاءت بعد خسائر كبيرة زادت عن 20 مليون دولار تكبدها المزارعون نتيجة منع التسويق لمدة 50 يومًا”.

وأضاف “عودة أسعار السلع والمنتجات إلى طبيعتها وبشكل متزن بعد أن كانت منهارة خلال الفترة الماضية بعد استئناف التصدير وهو ما ينعكس إيجابًا على المواطن والمزارع على حد سواء”.