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صراع ثنائي إيطالي على ظهير الجزائر

الخميس 01 يوليو 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صراع ثنائي إيطالي على ظهير الجزائر



وكالات / سما /

أشعل لاعب جزائري "الميركاتو" الصيفي في الدوري الإيطالي، في ظل رغبة ناديين في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويتعلق الأمر بالجزائري محمد فارس لاعب لاتسيو الإيطالي، الذي خرج من حسابات النادي لأسباب فنية، بقرار من مدربه ماوريسيو ساري الذي يخطط لضم لاعبين جدد في مركز الظهير الأيسر.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، المختص في متابعة أخبار الانتقالات في إيطاليا، أن ناديي كالياري وتورينو يسعيان للتعاقد مع فارس خلال الميركاتو الحالي.

وفشل الظهير الأيسر في إثبات وجوده مع نادي العاصمة الإيطالية، حيث اكتفى بصناعة هدف وحيد من إجمالي 29 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

وانضم فارس إلى صفوف لاتسيو في العام الماضي، في صفقة استفاد منها نادي سبال الإيطالي بمبلغ 8 ملايين يورو.

ويملك النجم الجزائري خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي، حيث خاض 106 مباريات مع هيلاس فيرونا وسبال وأخيرا مع لاتسيو، أسهم فيها في 7 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

يشار إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عاما لم يظهر مع منتخب الجزائر منذ قرابة العام، وتحديدا منذ المواجهة الودية أمام نيجيريا.

#الجزائر #الدوري الإيطالي #محمد فارس

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