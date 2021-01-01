كريستيانو رونالدو يفتح ملف عودته إلى ريال مدريد من جديد!

وكالات / سما /

فتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ملف عودته من جديد لفريقه السابق، ريال مدريد الإسباني، في الفترة المقبلة.

ويرغب صاروخ ماديرا في حمل حقائبه والرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف، لكنه لم يتفاوض بعد على أي شيء بخصوص مستقبله في الموسم القادم.

ويرتبط رونالدو بعقد مع يوفنتوس ينتهي في يونيو المقبل، ولا يريد ربط نفسه بعقد جديد مع البيانكونيري، لذلك لا يتفاوض مع اليوفي من أجل التجديد في الفترة الحالية.

وبدأ وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، في البحث عن فريق جديد لتلبية احتياجات موكله، وظهر خيار ريال مدريد على طاولة كريستيانو كواحد من المرشحين للحصول على توقيعه هذا الصيف، حسبما أوردت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من مدريد، مساء الأربعاء.

ويفكر مينديز بالفعل في عرض خدمات رونالدو من جديد على ريال مدريد بعدما رفض فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، هذا المقترح في الأسابيع الماضية.

ويظن وكيل رونالدو أن وصول المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي لكرسي تدريب ريال مدريد قد يجعل النادي يغير قراره بخصوص الصفقة.