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سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: نرفض الهدم والتهجير والاستيطان

الخميس 01 يوليو 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير روسيا لدى الأمم المتحدة: نرفض الهدم والتهجير والاستيطان



نيويورك / سما /

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، إن بلاده ما زالت تدعم حل الدولتين، وإنه لا بديل عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضاف السفير نبينزيا في رده على أسئلة "القدس العربي" حول الأنشطة الاستيطانية والهدم، "استمرار إسرائيل بمثل هذه الأعمال مثل إخلاء الناس من بيوتهم، عمل غير إنساني لا يخدم السلام".

وتابع: نحاول أن نضخ الحياة باللجنة الرباعية، اقترحنا اجتماعا لها على مستوى الوزراء يشارك فيه عدد من الدول العربية، لتقييم مسألة تسوية الصراع في الشرق الأوسط.

وحول حل الدولتين، قال السفير الروسي "لا بديل عن حل الدولتين، إذا أردنا أن يكون حلا دائما ويلبي آمال الشعبين. الفلسطينيون يملكون نفس الحق، وليس أقل، من حق الإسرائيليين في دولتهم الخاصة. وهذا هو موقف الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي".

#الأمم المتحدة #الاستيطان #سفير روسيا #الهدم #حل الدولتين

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