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الاحتلال يعتقل 13 مواطنا من الضفة

الخميس 01 يوليو 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الخميس، 13 مواطنا من الضفة.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، سبعة مواطنين من مخيم العروب، وهم: رامي عميد هديب (20 عاما)، ومحمود عيسى جوابرة (24 عاما)، وأحمد رأفت بدوي (17 عاما)، وعبيدة عماد الراعي (17 عاما)، وعنان نضال الشريف (23 عاما)، وسيد عماد الراعي (48 عاما)، ومحمد عيسى جوابرة (20 عاما).

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين، وهم: عبد الرحمن أسامة الباز من  قرية قوصين، وطارق محمود خالد رواجبة على حاجز عسكري قرب مستوطنة "يتسهار  وهو من قرية روجيب، والشقيقين الطيب ووسام عبد الرازق داوود على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله، وهما من بيتا.

ومن جنين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الشابين: محمد جرادات، ولؤي شواهنة، أثناء تواجدهما بمكان عملهما بأراضي الـ48.

#الاحتلال

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