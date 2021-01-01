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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من نابلس

الخميس 01 يوليو 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوة الاحتلال اقتحمت قرية قوصين غرب نابلس فجرا، واعتقلت المواطن عبد الرحمن أسامة الباز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن طارق محمود خالد رواجبة على حاجز "يتسهار" العسكري جنوب نابلس وهو من سكان قرية روجيب جنوبا.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات متأخرة من مساء أمس الشقيقين الطيب ووسام عبد الرازق داوود على حاجز عسكري قرب مدينة رام الله، وهما من سكان بيتا جنوب نابلس.

#نابلس #الاحتلال

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