رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر اجتماع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بالعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، في العاصمة الأردنية عمان.

كما تناولت الصحف الثلاث أيضا تقريرا أمميا يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد أطفال فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يلتقي العاهل الأردني ويشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

- الملك عبد االله: على إسرائيل وقف جميع الاعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية

- مهرجان في نابلس ووقفة ببيت لحم ومسيرة بمخيم البص تأييدا للرئيس واسنادا للقدس والأسير الغضنفر

- جرائم الاحتلال ومستوطنيه: هدم وإخطارات بالجملة واصابات واعتقالات

- توقيع اتفاقية منحة من اليابان بقيمة 8 مليون دولار لمواجهة كورونا

- واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية.. والشيخ يثمن

- إقرار مشاريع بـ17 مليون دولار ممولة من الصناديق العربية

- وفاة و154 إصابة بـ"كورونا" بينها 20 بـ"الطفرة الهندية"

- باكستان تنفي قيام أي مسؤول فيها بزيارة إسرائيل

- تقرير أممي: اسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ضد أطفال فلسطين

- "الصليب الأحمر" تعلن استئناف زيارات الأسرى اعتبارا من الشهر الجاري

* "الأيام":

- قمة فلسطينية - أردنية تؤكد تعزيز التنسيق والتواصل الدائم لمصلحة البلدين

- عشرات الاصابات في التصدي لعمليات اقتحام وقوات الاحتلال تهدم وتخطر بهدم 25 منزلا

- هيئات حقوقية تطالب بنشر تقرير اللجنة الحكومية عن ظروف مقتل الناشط بنات

- أبو بكر يحذر من استشهاد الاسيرين أبو عطوان وحريبات جراء تدهور حالتهما الصحية

- "التعاون الإسلامي" تدين هدم المنازل في حي سلوان

- العالول: بيتا أيقونة المقاومة والمعركة مستمرة حتى الحرية

- "الوباء": حالة وفاة ورصد 154 اصابة منها 20 بالطفرة الهندية في الضفة

- اسرائيل تدرس اعادة فرض قيود "كورونا" الاسبوع المقبل

- الأردن يخفف الاجراءات ويزيد وتيرة التلقيح لمواطنيه

- تقرير اممي: اسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ضد أطفال فلسطين

- 73 عضو كونغرس أميركي يطالبون بايدن باسقاط "صفقة القرن" رسميا

- أميركا تدعو اسرئيل الى الامتناع عن هدم المنازل في القدس الشرقية

- العليا الاسرائيلية ترفض مجددا التماسا لمنع هدم منزل عائلة الاسير شلبي

* "القدس":

- الرئيس عباس يشدد على الدور المحوري للأردن في دعم حقوق شعبنا والدفاع عنها

- اصابة 4 مواطنين بينهم سيدة في مخيم جنين وبيت لحم وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

- مباحثات غير مباشرة جرت برعاية مصرية.. اسرائيل تفشل جولة جديدة من محادثات صفقة التبادل

- أبو بكر يحذر من استشهاد الاسيرين ابو عطوان وحريبات

-دويكات: رئيس القضاء العسكري تسلم تقريري لجنة التحقيق بوفاة بنات

- وفاة و154 اصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- 73 عضو كونغرس يطالبون باسقاط "صفقة القرن"

- تقرير دولي: اسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ضد اطفال فلسطين

- 293 اصابة جديدة بالوباء في إسرائيل